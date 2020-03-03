إليك ما يحدث بالجسم عند التوقف عن تناول الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

الامتناع عن تناول الكربوهيدرات، من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها معظم متبعي الحميات الغذائية، لاعتقادهم أن الأطعمة الغنية بهذا العنصر الغذائي، ولا سيما الخبز بشتى أنواعه، قد يكسب أجسامهم وزنًا زائدًا عند تناولها.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، التغيرات التي تطرأ على الجسم عند التوقف عن تناول الخبز، وفقًا لموقعي "Everyday health" و"Mayo clinic".

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