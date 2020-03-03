من السندوتشات إلى الأكل الهندي.. جولة على 4 مطاعم خلال مهرجان دبي للمأكولات 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- ياسمين سليم:

على مدار 18 يومًا، تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مهرجان دبي للمأكولات 2020، والذي بدء نهاية الشهر الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى 14 مارس الجاري.

ويضم المهرجان فاعليات عدة تتعلق بالأكل وعالم المذاقات المختلفة، بالإضافة إلى مسابقات تقدم جوائز وتجارب مختلفة.

وخلال الأسبوع الماضي شارك الخليج 365 ضمن مجموعة من الصحفيين العرب، في زيارة عدة فاعليات ومطاعم ضمن مهرجان المأكولات 2020، وهي كالآتي:

1-كانتين الشاطئ:

على شاطئ الجميرة، الممتد على ساحل الخليج العربي، يقع كانتين الشاطئ وهو عبارة عن مكان كبير يضم عشرات من أكشاك الطعام والشاحنات التي تقدم أنواعًا مختلفة من المأكولات.

ويضم الكانتين حديقة ألعاب جديدة، ومنطقة مخصصة للعب للأطفال، فضلًا عن عروض الترفيه والموسيقى، بجانب فرصة الاستمتاع إلى رؤية الخليج العربي مباشرة.

أما بالنسبة للطعام، فيضم الشاطئ كل أنواع المأكولات بداية من المثلجات والمرطبات وحتى السندوتشات السريعة وصولًا إلى المشويات من كافة أنواعها.

كما يضم الكانتين "كيتشن كولاب" وهو مساحة مخصصة لاستضافة ورش العمل وعروض الطهي المباشر والمسابقات.

دخول الشاطئ يكون مجانًا، كما أن أسعار المنتجات في الكانتين تبدأ من 5 دراهم وبعض السندوتشات لا تتعدى 20 درهمًا.

2-مطعم "Enigma":

يقدم المطعم أكلًا من المطبخ الفارسي والذي يعتمد على المشويات والمقبلات المختلفة.

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يقع المطعم داخل فندق في Palazzo Versace Dubai""، ويتميز تصميمه بطراز راقي ورومانسي.

وتبدأ أسعار المأكولات في المطعم من 50 درهمًا وحتى 150 درهمًا، على حسب نوع الأكل.

3-مطعم "LOWE":

يقع المطعم في منطقة البراري خارج دبي، وهو ما يميزه بوجود مساحة مفتوحة أمامه مليئة بالأشجار يمكن التنزه فيها، فضلًا عن حمام للسباحة.

يقدم المطعم مجموعة من الأكلات الصحية العالمية، التي تعتمد على الخضروات والسلطات بجانب الأطباق الرئيسية المميزة والحلويات.

وتبدأ أسعار الأطباق في المطعم من 16 درهمًا وحتى 150 درهمًا على حسب نوع الطبق.

4-مطعم "Tersind":

إذا كنت من عشاق المطعم الهندي ذات المذاق الحار والتوابل، سيكون هذا المطعم هو وجهتك المفضلة، حيث يعد واحدًا من أكثر المطاعم الهندية سعبية في دبي، حيث يقع المطعم في شارع الشيخ زايد في فندقVOCO .

تضم قائمة الطعام مجموعة كبيرة من المأكولات الهندية ذات الشهرة الواسعة مثل البرياني والعيش الهندي المميز وبعض المشويات.

ويحظى رواد المطعم بتجربة فريدة في تقديم الطعام، حيث يتم طهي بعض الأطباق أمام الزبائن وهو ما يعطي الفرصة للتعرف على طريقة طهي وتقديم الطبق.

وتتراوح أسعار الأطباق في المطعم على حسب الوجبات وتبدأ الوجبة منت 110 دراهم.