لكل جسم قصة.. نصائح لاختيار فستان الزفاف المناسب لكِ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

لا يقتصر اختيار فستان الزفاف على الشكل النهائي، والتصميم دون النظر إلى مدى تناسقه مع شكل جسمك لتحصلين على أفضل إطلالة مميزة في هذا اليوم.

وأحيانًا تتعرض بعض العرائس إلى عدم وجود وقت كاف، لاختيار شكل الفستان المناسب، لذا معرفة شكل جسمك والقصات التي تناسبه، يمكن أن يساعدك على سرعة ودقة الاختيار، كما أوضح موقع "brides".

-الساعة الرملية

يتميز جسم الساعة الرملية، بوجود توازن في عرض الكتفين، والأرداف، مع خصر نحيف.

هذا الشكل من الجسم، يناسبه أغلب قصات الملابس، فيمكنك الاختيار بسهولة قصة الفستان التي تريدنها.

ومن أكثر القصات التي تتناسب مع هذا الشكل من الجسم، هي "حورية البحر".

ويفضل اختيار فستان بحزام عند منطقة الخصر، سوف يسلط الضوء على تناسق شكل جسمك، ويعطيكي مظهر براق.

-جسم الكمثرى

جسم الكمثرى "المثلث المقلوب"، حيث يكون حجم الأرداف أعرض من الكتفين، بالإضافة إلى خصر نحيف.

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من الأفضل اختيار الفساتين التي تسلط الضور على منطقة الخصر، وتفاصيل بارزة عند منطقة الصدر، لعمل توازن مع منطقة الأرداف.

-المثلث المقلوب

يتميز جسم المثلث المقلوب بأكتاف عريضة، وأرداف نحيفة، من الأفضل التركيز على الجزء السفلي من الجسم، لتحصلين على إطلالة متوازنة.

اختاري فستان بتنورة واسعة، مع قصة حرف U عند الرقبة، وابتعدي عن القصات ذات الأكتاف العريضة أو الأكمام المنفوخة.

الجسم المستطيل

يعتمد الجسم المستطيل على أبعاد متساوية بين الأكتاف والخصر والأرداف.

من الأفضل اختيار قصة تعيد تنسيق شكل جسم، مثل الثنيات عند منطقة الصدر، والخصر.

التفاحة

جسم التفاحة تكون فيه منطقة الخصر أكبر من الأرداف والكتفين، فمن الأفضل التركيز عليها لتظهر بشكل أكثر نحافة مما هي عليه.

استخدمي حزام في منطقة الخصر، وقصة عنق على شكل v أو u.