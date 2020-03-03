منها ملمع أحذية.. 11 طريقة لا تتوقعها لعرض الأطعمة في الإعلانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تبهرنا إعلانات الأطعمة في التليفزيون، وعادة ما نتساءل عن السر وراء الشكل الرائع والشهي لهذه الأطعمة، غير إن بعض المعلنين يستخدمون حيلًا لخداع المستهلك من أجل جذب عينيه.

يقدم موقع "Bright Side" الأمريكي، بعض الحيل التي يتبعها المعلنون في خلط الأطعمة والمشروبات بالمواد الضارة، كي يبدو جيدة وذا مذاق شهي، لزيادة أرباحهم.

- استخدام المعلنين رش مزيل العرق لإضفاء لمعانًا شديدًا على الفاكهة التي يعلنون عنها، لكي تصبح أكثر لامعا لتجذب انتباه المستهلك، كما أنهم أيضا يستخدمون مثبت الشعر لهذا السبب.

- من الحيل التي يستخدمها المعلنون لبقاء الفطائر طازجة أطول فترة ممكنة، وضع زيت محركات السيارة عليها عند تصويرها لتسويقها للمستهلك حتى تلفت انتباهه للشراء.

- عند التقاط صورة للإعلان عن الوجبات السريعة، وخاصة قطع البرجر يتم طهيها لبضع دقائق حتى تنضج، ثم يتم دهنها بملمع الأحذية واستخدام الأسياخ الساخنة، لوضع آثار الشواء عليها لالتقاط صورة، يتم عرضها للمستهلك لزيادة الإقبال على تناوله.

- لزيادة حجم الدجاج المطهي عند الإعلان عنها، يلجأ المعلنون إلى استخدام البالون لزيادة حجمها وذلك بوضعه في الدجاجة و"نفخه" حتى تبدو كبيرة في الحجم.

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- لنجاح إعلانات الكيك بالشوكولاتة، يستخدم المعلنون الغراء الأبيض وصبغة الطعام، رباعي بورات الصوديوم هذه الطريقة، حيث يتم وضع هذه المكونات في الكيك لذوبان الشكولاتة بها، لخداع أعين المستهلك عند التقاط الصورة لجذب انتباهه.

- للحفاظ على شرائح الكيك جافة ومتماسكة، تقوم شركات الإعلانات بوضع قطع من الورق المقوي بين شرائح الكيك، بدلًا من الكريمة ثم يتم تغطية هذا الورق بقليل من الكريمة عند التصوير للإعلان عنها.

- يلجأ بعض المعلنين إلى وضع منظف الأطباق لخلق رغوة للحليب أو القهوة والمشروبات الغازية، لتبدو طبيعية وجذابة للمستهلك، أثناء التصوير.

- يذوب الأيس كريم بشكل سريع بسبب حرارة معدات الإضاءة، لذلك تستبدل شركات الإعلان الأيس كريم بالبطاطس المهروسة أو عجينة النشا عند التصوير.

- للحصول على لمعان أكثر لقطع الدجاج، يخلط هؤلاء المعلنون ملمع الأحذية المضاف إليه بعض صلصة الصويا وتركهم للتجفيف، ثم يدهن قطع الدجاج فتصبح لامعة عند تصويرها.

- تستخدم شركات الإعلان مكعبات الثلج البلاستيكية لوضعها في المشروبات الغازية والعصائر بدلا من الثلج الطبيعي لأنه يذوب سريعا، فتبدو في الإعلان حقيقة.

- ظهور الأبخرة من الطعام في الإعلانات أحد عوامل فتح الشهية وجذب الانتباه، لكن في الحقيقة يستخدم المصورون كرات القطن بترطيبها ووضعها في الميكروويف، ثم إخراجها ووضعها داخل طبق الطعام وبذلك يخرج البخار من الطعام.