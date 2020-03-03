صور.. بعد صدارة التصنيف العالمي لتنس الطاولة.. 10 معلومات عن هنا جودة

"بشكر كل أهلي وأصدقائي ومدربيني على وقفتهم جنبي في الفوز والخسارة، ما زلت في بداية الطريق إلى حلمي، وميدالية أوليمبية لمصر في تنس الطاولة، دعواتكم جميلة"، هكذا أعلنت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة للناشئات، تصدرها التصنيف العالمي تحت 15 سنة لشهر مارس، للمرة الثالثة على التوالي.

وفي نفس الوقت، أعلن الجهاز الفني لمنتخب سيدات تنس الطاولة بقيادة أشرف حلمي، ضم هنا جودة لاعبة الناشئين تحت 12 سنة، للمشاركة مع السيدات في منافسات بطولة العالم التي تقام في الفترة من 22 إلى 29 مارس الجاري، بكوريا الجنوبية.

ويقدم "هُن" معلومات عن لاعبة تنس الطاولة للناشئين هنا جودة.

- هنا جودة ولدت في 12 ديسمبر عام 2007، وتبلغ من العمر 12 عامًا.

- لاعبة تنس طاولة في نادي الأهلي.

- عضو في الفريق الوطني المصري لتنس الطاولة.

- حصلت على الميدالية البرونزية، فرق تحت الـ15عامًا في تايلاند.

- بدأت رياضة تنس الطاولة في سن 4 أعوام.

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- حصلت على أول ميدالية لها في بطولة الجزائر الدولية، ثم على بطولة العرب لتنس الطاولة، وهي في سن التاسعة.

- حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة تونس عام 2018.

- اختارها الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، لتمثيل مصر وأفريقيا في معسكر الأمل العالمي، تحت سن الـ12عامًا، وضمت فرقتها لاعبًا من كل من اليونان والمكسيك والمالديف.

- تحدت لاعبة تنس الطاولة للناشئين هنا جودة، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حسابها على فيس بوك، ودعته لخوض مباراة أمامها ليستعرض كل منهما مهاراته.

وأرفقت "هنا" صورة لها من إحدى البطولات وصورة أخرى للنجم محمد صلاح، علقت عليها قائلةً: "تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح، لو لعبت معايا ماتش يا ترى مين هيكسب، اليد الذهبية ضد القدم الذهبية".

- تعبتر هنا أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتصدر التصنيف العالمي، حيث تصدرت التصنيف لشهري يناير وفبراير، وأخيرا مارس.