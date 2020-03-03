صور.. مايا دياب تظهر بملابس غريبة.. ومتابعون: "بتلبسي وانتي مش مركزة"

شاركت الفنانة مايا دياب، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة لها، وكتبت في تعليقها على الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها: "بدء أسبوع جديد يكون بمثابة ..."، مكملة تعليقها بصورتها.

ومايا دياب محبة للموضة والجمال، وتحب دوما مشاركة جمهورها بملابسها المختلفة، والغريبة، وكانت الملابس التي ظهرت بها في الصورة محور تعليقات الجمهور.

ارتدت مايا دياب تايور من اللون البرتقالي له نقوش النمور، على حذاء شتوي له كعب عالي منقوش تايجر، على بليزر من اللون الأسود، ولكن "التوب" هو ما أثار الجدل.

Advertisements

وكان من بين التعليقات على ملابس مايا دياب: "في إيه لغبطتينا"، و"الحاجات اللي ملبوسة تحت بقت فوق"، و"لما تكوني بتلبسي وانتي مش مركزة بتبقى دي النتيجة".

ومايا دياب معروفة بميلها للموضة الغريبة، آخرها ارتداء جامب سوت من الجلد، والذي ظنه البعض بلاستيك.

ونشرت مايا دياب تلك الصورة عبر إنستجرام، احتفالا بعيد الحب.