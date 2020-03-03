مفيد للبشرة والقلب والمخ.. فوائد صحية لتناول العسل الأبيض يوميا

العسل الأبيض، من الأطعمة الشهيرة بمذاقها المميز وفوائدها الصحية الجمة، فضلا عن كونه يحظى بشعبية كبيرة من مختلف الفئات العمرية، ويساعد تناول ملعقة واحدة منه يوميا، على الوقاية من الأمراض، وعلاج الكثير منها.

وفيما يلي أبرز فوائد صحية للعسل الأبيض عند تناوله يوميا، حسبما ذكر موقع "بولد سكاي" المتخصص في الشؤون الصحية.

نضارة البشرة

العسل الأبيض ينقي البشرة من السموم، لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة التي تسهم أيضا في تحسين نشاط الدورة الدموية.

تقوية عضلة القلب

أظهرت الدراسات والأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في العسل الأبيض تمنع انسداد الشرايين بالقلب، وهو ما يقويه بشكل فعال ويمنع إصابته بالجلطات.

خفض الوزن

تحتوي ملعقة صغيرة من العسل الأبيض على 64 سعرة حرارية، وتخلو تماما من أي دهون، بل تساعد على حرقها، وبالتالي إنقاص الوزن بسهولة.

الوقاية من السرطان

العسل الأبيض له فاعلية في الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب، حيث يتكون من مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة اللازمة في محاربة تلك الأمراض.

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خفض الكوليسترول

يحتوي العسل الأبيض على مركبات مضادة للأكسدة ومجموعة من الفيتامينات التي تعمل على خفض معدل الكوليسترول بالدم.

تقوية الذاكرة

يحارب الإجهاد الذهني والصداع، كما يعمل على تحسين الذاكرة.

يساعد على النوم بعمق

يرفع السكر الموجود في العسل الأبيض من مستوى الأنسولين "السيروتنين" في الدم، ويتحول "السيروتونين" إلى الميلاتونين، وهو هرمون يعزز النوم.

تحسين أداء الجهاز الهضمي

يعد العسل الأبيض مطهراً قوياً ومعالجا لقرحة والتهاب المعدة والأمعاء البكتيرية، وذلك عند تناوله على معدة فارغة.