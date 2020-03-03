منها التخلص من الذباب.. 12 استخداما مختلفا للأكياس البلاستيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تغليف الأطعمة بأكياس بلاستيكية هو شيء جيد لحفظ الطعام، ولكن هل تعرف أن للأكياس البلاستيكية استخدامات مختلفة غير التي اعتدناها في حياتنا اليوم؟

يقدم موقع "Bright side" الأمريكي، 12 استخدامًا مختلفًا للأكياس البلاستيكية، يمكن الاعتماد عليها.

- حفظ الموز طازجًا:

للحفاظ على الموز طازجًا، لف سيقان الموز بالأكياس البلاستيكية، ما يساعد في إبقائه طازجًا، والحفاظ على لونه لأطول فترة ممكنة.

- يستخدم كعلاج جمالي:

بعد وضع الكريم أو الماسكات، يمكنك الاستعانة بالأكياس البلاستيكية، ووضعها على الوجه لتنظيف الوجه بشكل أكثر فاعلية.

- تجنب انسكاب الأكواب على الأثاث:

لتجنب انسكاب المشروبات على الأثاث يمكنك استخدام الأكياس البلاستيكية من خلال لف فوهة الكوب بهذه الأكياس.

- وسيلة ممتعة للأطفال:

يمكن استخدامه كوسيلة ممتعة للأطفال للعب بألوان الطلاء، حتى لا تتسخ أيديهم، من خلال تغليف الألوان بالأكياس البلاستيكية.

- التخلص من ذباب المنزل:

للتخلص من ذباب المنزل، من خلال تقطيع بعض الفاكهة ووضعها في وعاء ثم تغليف الوعاء بهذه الأكياس، ثم عمل فتحة صغيرة باستخدام السكينة على سطح الكيس البلاستيك، ما يساعد على التخلص من الذباب.

- الحفاظ على الزهور:

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يمكنك الحفاظ على باقي الزهور الجديدة لأطول فترة ممكنة، من خلال وضع سيقان الزهور بقطعة قماش مبللة، ثم لفها بطبقة أخرى من الأكياس البلاستيكية.

- الحفاظ على معدات المنزل:

يمكن الحفاظ على محتويات المنزل عند انتقال إلى منزل آخر، من خلال لفها بطبقات من الأكياس البلاستيكية وبهذه الطريقة لم يتلف أي شيء.

- صنع البيض المسلوق:

تستطيع صنع البيض المسلوق بطريقة بسيطة ومختلفة باستخدام الأكياس البلاستيكية، من خلال تفريغ محتويات البيضة في كيس، ولفه جيدا ثم وضعه في الماء المغلي لمدة ٣ دقائق.

- تزيين المنزل:

إذا كنت مشغولا بتزيين المنزل، وتحتاج لأخذ قسط من الراحة، ولكنك لا تريد أن تجف أسطوانة الطلاء، يمكنك تغطيتها ولفها بالأكياس البلاستيكية.

- لإبقاء الثلاجة نظيفة:

حافظ على نظافة الثلاجة باستخدام الأكياس البلاستيكية من خلال تغطية الرفوف بهذه الأكياس، التي يمكن عند اتساخها إزالتها واستبدالها في أي وقت.

- لمنع تسرب أدوات العناية الشخصية:

يقلق الجميع من تسرب الشامبو والسوائل الأخرى من العبوات، ويمكنك منع ذلك من خلال وضع الأكياس البلاستيكية أسفل أغطية الزجاجات.

- مساعدة بذور النباتات على النمو:

لمساعدة بذور النباتات على النمو باستخدام الأكياس البلاستيكية، يمكن تغطية الأوعية بهذه الأكياس، ما يمنع التربة والنباتات من الجفاف ويسمح لها بالنمو بشكل أسرع.