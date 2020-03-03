"Mirzam Chocolate" دبي.. شاهد مراحل صناعة الشيكولاتة أمام عينيك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- ياسمين سليم:

باب صغير ما أن تجتازه حتى تشعر أنك أصبحت جزءًا من هذا العالم المليء بالشيكولاتة، هذا هو أول شعور يتسلل إليك عندما تدخل مصنع ""Mirzam Chocolate للشيكولاتة في دبي.

يتيح المصنع تجربة مميزة لرواده، فقبل أن تشتري ما تريده من الشيكولاتة، يمكنك أن تتعرف على طريقة صنع الشيكولاته بداية من اختيار حبوب الكاكاو وحتى تشكيلها إلى أصناف ومذاقات مختلفة

ويحيط بالمصنع ألواحًا زجاجية شفافة تكشف مراحل التصنيع كافة، والتي يمكن رصدها كالآتي:

1- أجولة الكاكاو:

في بداية المصنع تشاهد جوالات كثيرة من الكاكاو جاءت كلها من بلاد مشهورة بزراعة الكاكاو، ودون على كل جوال بلد التي أتى منها.

ويضم المصنع حبوب الكاكاو من بلاد مدغشقر وكوبا وأندونيسيا وفيتنام وغيرها.

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2- فرز حبوب الكاكاو:

تأتي المرحلة الثانية في عملية فرز حبوب الكاكاو، بحسب ما يقوله أحد العاملين في المصنع لمصراوي.

ويضيف أن عملية تنقية الحبوب تتم يدويًا، ويتم استبعاد حبوب الكاكاو الغامقة والتي تعني أنها فاسدة ولا تصلح للاستخدام، وكلما كانت فاتحة اللون كلما كانت أفضل.

3- تحميص وطحن الحبوب:

تأتي المرحلة الثانية في تحميص الحبوب وطحنها والتي تستمر لمدة 7 أيام، ويمكنك رؤية مرحلة التحميص والطحن من خلف الزجاج في المصنع.

4- تشكيل الشيكولاته:

بعد الطحن تأتي المرحلة الأخيرة والتي تتمثل في تشكيل الشيكولاتة لنكهات وأطعمة مختلفة وتتم من خلال متخصصين يرتدون زيًا مميزًا، ويمكنك أن تراهم أيضًا من خلف الزجاج.

وتبدأ أسعار الشيكولاتة في المصنع من 30 درهمًا إماراتيًا وحتى تصل إلى أكثر من 800 درهم بحسب الكمية ونوع الشيكولاتة.