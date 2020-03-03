إطلالات متنوعة وعصرية من لولو العسلاوي في 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - بدأت الإعلامية لولو العسلاوي مسيرتها كمصممة أزياء، ثم انتقلت إلى مجال الإعلام، وعملت مذيعة في عدد من القنوات، ولها عدة برامج شهيرة وعدة أعمال في التلفزيون. ومن الناحية الشخصية تتجمل لولو بالعديد من الإطلالات العصرية الأنيقة المميزة، اخترنا لكِ منها أحدث الإطلالات؛ لتظهري بمظهر لا مثيل له.
تميزت لولو ببلوزة بنيّة بكتابات مع معطف أحمر برسوم ذهبية وسوداء ونظارات بيضاء لإطلالة كلاسيكية، وتأنقت بفستان أسود منفوش وناعم مزيّن من الخصر بحزام؛ لمظهر بسيط مناسب للحفلات، وتجمَّلت ببنطال وبليزر كحلييْن، زُيّن البليزر بالألوان في الياقة مع قميص أبيض لزيّ عملي عصري، وارتدت "بلوفر" باللون الفوشيا، يزينه حزام ذهبي للخصر ورسوم مع تنورة سوداء لستايل شبابي عصري، واختارت بلوزة سوداء مع بنطال ذهبي وبليزر بني.
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ونسَّقت قميصًا باللون البيج من الصوف مع بنطال واسع باللون الكحلي والذهبي ووشاح أسود بفرو من الأعلى للوك أنثوي عصري، وظهرت بفستان أسود واسع مزيّن بزهور بيج ومعطف أسود بالتصميم ذاته لإطلالة أنثوية، وأطلّت ببنطال وبلوفر باللون الأسود في مسابقة الرياضة، بالتزامن مع مرضى الروماتويد، وتزينت ببنطال أسود ومعطف جينز مع نظارات سوداء عصرية وحذاء أسود بفصوص فضية لستايل بسيط، وتألقت بفستان أحمر بسيط مزيّن بأكمام طويلة؛ ليناسب الحفلات البسيطة.
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