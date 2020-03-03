كيم وكورتني كارداشيان تخطفان الأنظار في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - خلال أسبوع الموضة في باريس نشاهد الكثير من المشاهير في شوارع المدينة وفي الكثير من الأرجاء، حيث إنهم يحضرون لمتابعة عروضهم المفضلة لكبرى دور الأزياء العالمية، ومن بين هؤلاء المشاهير الذين حضروا إلى باريس هذا الموسم كانت كيم كارداشيان Kim Kardashian وشقيقتها كورتني Kourtney وقد استطاعتا أن تخطفا الأنظار باطلالاتهما المميزة التي اختارتاها من أحدث مجموعة لدار بالمان Balmain للموسم القادم وإليك التفاصيل.



من منصة عرض دار بالمان كيم كارداشيان تختار أحدث اطلالاتها:



تتهافت دور الأزياء العالمية على تقديم أحدث تصاميمها لـ كيم كارداشيان Kim Kardashian ومؤخراً، وفي زيارتها لباريس قامت دار بالمان Balmain بتقديم تصاميم مميزة من المجموعة التي قدمتها مؤخراً ضمن أسبوع باريس للموضة لموسم خريف وشتاء 2020-2021، وكانت كيم أول من ترتدي من هذه المجموعة.

الاطلالة الأولى لكيم كارداشيان من بالمان



التصميم الأول كان عبارة عن بدلة باللون العسلي مصنوعة من قماش اللاتكس ومؤلفة من بليزر محدد الخصر بحزام وبنطلون سكيني وتوب ياقة عالية، وقفازات من اللون نفسه، وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون البيج وحقيبة كلاتش أنيقة.

الاطلالة الثانية لكيم كارداشيان من بالمان

أما التصميم الثاني، فقد كان باللون البني الشوكولا مصنوعًا من قماش اللاتكس أيضًا عبارة عن جمبسوت ضيق ياقة عالية، نسقت من فوقه بليزر محدد الخصر وأكتافه بارزة، وقد نسقت معه أقراطًا معدنية كبيرة باللون الذهبي وصندل كعب عال باللون البيج.

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كورتني كارداشيان في جمبسوت من بالمان:

كورتني كارداشيان في جمبسوت باللون البني



أيضاً قدمت دار بالمان Balmain تصميماً عصرياً لـ كورتني كارداشيان Kourtney Kardashian كان عبارة عن جمبسوت باللون البني من اللاتكس بقصة ضيقة، ياقته عالية وأكتافه بارزة وقد نسقت معه جزمة سوداء وحقيبة يد صغيرة من هرمس Hermes.



اطلالات لافتة اختارتها كيم كارداشيان Kim Kardashian وشقيقتها كوتني Kourtney مباشرة من منصة عرض دار بالمان Balmain وخطفتا الأنظار بها خلال أسبوع باريس للموضة.

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