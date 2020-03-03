تصاميم بطابع شبابي ضمن مجموعة كريستيان ديور لخريف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - ضمن عروض اليوم الأوّل لأسبوع الموضة في باريس، قدّمت دار كريستيان ديور Christian Dior الراقية مجموعتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2020/2021، على منصّة عرض من تصميم الفنانة النسوية «كلير فونتين» Claire Fontaine.
مجموعة كريستيان ديور لخريف 2020
وتحاكي مجموعة كريستيان ديور لخريف 2020 المرأة القوية والمستقلّة؛ من خلال الإطلالات التي مزجت بين الأسلوب الذكوري والهيبيز Hippie لسنوات السبعينات. وقد تعمّدت المديرة الإبداعية للدار، ماريا غراتسيا كيوري Maria Grazia Chiuri، اللجوء إلى الطابع الشبابي في التصاميم؛ لإيصال رسالة حول المساواة بين دور المرأة والرجل في المجتمع.
سيطر اللون الأسود بقوّة على معظم الإطلالات التي برزت في أوّل العرض، من ثم جاءت تدرّجات الوردي الباهت pale pink والرمادي؛ لتغطى على آخر العرض.
أما بالنسبة للخامات، فقد رصدنا ضمن المجموعة رواج أقمشة الجينز، البوبلين والدانتيل، بالإضافة إلى التول والمخمل، كما زيّنت طبعات الكارو بأحجامها الكبيرة والصغيرة الفساتين، التنانير، السترات، والمعاطف.
لفتتنا قصّات البزّات الكلاسيكية والراقية، التنانير بمختلف أشكالها، والقمصان الشفافة. كذلك استحوذت على انتباهنا حرفية الدار التي تجلّت في التصاميم التي تميّزت بالشراشيب التي تدلّت منها. من جهة أخرى، كان لسترة Bar الأيقونيّة للدار حصّة في هذه المجموعة، والتي برزت بشكلها التقليديّ.
أما بالنسبة للإكسسوارات، فقد سيطرت ربطات العنق على المجموعة، مؤكّدة دور المرأة وسواسيتها مع الرجل. كذلك لفتتنا أوشحة الرأس التي أتت مطبّعة. أمّا الأحذية؛ فتنوّعت تارةً بين مسطّحة ومينيمالية، وتارة على شكل بوتس ضخم، وأخرى تصل إلى حدود الركبة.
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