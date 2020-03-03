أبرز إطلالات رحمة رياض في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - تحرص المغنية العراقية رحمة رياض على مواكبة الموضة، وكثيرًا ما تعتمد عليها. ولبحث الفتيات دومًا عن الإطلالات المتجددة والمتماشية مع خطوط الموضة الحالية؛ أحببنا أن نسلِّط الضوء على هذه الخيارات الجديدة والمتنوعة من موضة 2020، التي اتبعتها رحمة رياض، فإليكِ التنسيقات.



الفساتين المميزة من رحمة رياض

الفساتين



رحمة رياض من الفنانات اللاتي لا يتخلين عن إطلالات الفساتين المميزة غير التقليدية، لذا اخترنا لكِ أجدد إطلالاتها بفستان أبيض مكشوف الصدر ومليء بالزهور القطنية والتطريزات، وآخر أصفر طويل مصمَّم بأكمام طويلة مزينة من الأسفل بطيَات ناعمة ومُكملة في منطقة الصدر بالفضي.

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إطلالات شبابية بالجينز

إطلالات شبابية بالجينز



هذه الموديلات تُعتبر للمشاوير البسيطة، لا سيّما لخروجاتك للمطاعم أو لإطلالات المطار بشكل عصري، وقد نسقت رحمة بنطالًا من الجينز مع بلوزة سوداء ومعطف ملوَّن بالأحمر والأصفر والزهري، ولمشاوير التسوق يمكنكِ اعتماد هذا اللوك بكل بساطة، وهو بنطال من الجينز الممزَّق مع بلوزة رمادية برسوم ملونة ومعطف أسود.

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تنسيقات البنطلونات القطنية الواسعة

تنسيقات البنطلونات القطنية الواسعة



من التنسيقات المميزة التي اعتمدتها رحمة رياض صيحة البنطلونات القطنية الواسعة؛ حيث ارتدت بنطالًا أسود مع معطف فضي طويل للشتاء القارص، وللوك آخر؛ استوحينا لكِ إطلالاتها ببنطال القطن البني مع بلوزة صوفية باللون البني، ووشاح بني يجمِّل الإطلالة، تنسيق هذا الموديل لا يحتاج للكثير من التفكير، ويمكنكِ اعتماد ألوانكِ المفضلة من خلاله، كما في السابق، ولكن رحمة رياض أرادت أن تكسر القاعدة بإحدى إطلالاتها؛ حيث اعتمدت على بنطال القطن الرمادي مع بلوزة ناعمة وبليزر كاروهات باللونين الكحلي والأخضر.

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فساتين المخمل لإطلالة أنثوية فخمة

فساتين المخمل



أعجبنا هذا الموديل البسيط من رحمة، والذي لا تبطلُ موضته أبدًا، حيث تأنَّقت بفستان من المخمل الأزرق المزين من الأعلى بالريش الأسود الطويل، والذي جمَّلته بمجوهرات ذهبية ضخمة.

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