اطلالات للمحجبات بأسلوب أزياء الشارع وحي الفاشينيستا فاطيمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - لطالما ألهمتنا مدونة الموضة فاطيمة باطلالات مختلفة ومتنوعة للصبايا المحجبات، وتزامنًا مع أسابيع الموضة العالمية التي نشهدها حاليًا، أطلت علينا فاطيمة بالكثير من الاطلالات المحتشمة بأسلوب أزياء الشارع أثناء حضورها عروض الأزياء المختلفة، وهو ما سنسلط عليه الضوء اليوم لتستلهمي بعض الأفكار لستايلك.



البدلة الكاملة الترينش

البدلة الكاملة الترينش





تركز أزياء الشارع على الاطلالات الخارجة عن المألوف، وهو أمر ربما يحتاج لبعض التفكير بالنسبة للصبايا المحجبات، كهذا اللوك من الفاشينيتسا فاطيمة الذي اعتمدت فيه على البدلة الترينش، مع اللون الأبيض الرمادي، وحزام الخصر على الوسط، والبنطلون من ناحية الساق، لتنسق معه البوت الأبيض وتوب كريمي، لاطلالة محايدة.

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البليزر مع الفستان القصير لاطلالة غير تقليدية

البليزر مع الفستان القصير لاطلالة غير تقليدية





أما بهذا اللوك فقد اعتمدت فاطيمة على فستان شيفون قصير، لتنسيق معه بنطلون بقدم واسعة لاطلالة غير تقليدية، مع البليزر القصير ذو الأكتاف الحادة والعريضة، وكسرت حدة الألوان بحقيبتها الميني باللون الفوشي.

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الجينز الواسع مع البليزر الصوف لاطلالة كاجوال بلمسة كلاسيكية

الجينز الواسع مع البليزر الصوف لاطلالة كاجوال بلمسة كلاسيكية





أما هذا اللوك فهو الأكثر بساطة عن سابقيه، والذي اعتمدت فيه على الجينز عالي الخصر الواسع، مع بليزر قصير من خامة الصوف، وبوت الساق البسيط باللون الأبيض حتى تبدو طويلة وبالوقت نفسه غير متكلفة، وأعجبنا لمسة الكلتش صغير الحجم باللون الأصفر اليقطيني، الذي أضاف لمسة شبابية للوك.

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المعطف الأصفر الفرو بأسلوب الفاشينيتسا فاطيمة

المعطف الأصفر الفرو بأسلوب الفاشينيتسا فاطيمة





أما هذا اللوك فهو الأكثر ترفًا، باختيار الفاشينيستا فاطيمة للمعطف الفرو باللون الأصفر الفاقع، لاطلالة لافتة للأنظار، نسقت معها بوت الساق الأبيض الطويل، وحجاب وتوب عالي الرقبة من الصوف، مع شنطة بيد طويلة باللون الكحلي، لتضيف لها طولا، ولمسة أنثوية.

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