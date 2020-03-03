أجمل موديلات ساعات ألماس نسائية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - للحصول على الإختيار الأمثل في ساعات الماس نسائية جميلة، لا بدّ من الأخذ بعين الإعتبار شخصية المرأة، أسلوب حياتها، وذوقها. إنطلاقاً من مبدأ كلّ سيدة لها نوع خاص من الساعات، من الأفضل أن ننظر إلى العديد من الأنماط المتاحة لجعل الخيار الصحيح للشخص المناسب. هناك العديد من الساعات الجذابة للاختيار من بينها، المهم هو القدرة على اختيار الساعة الملائمة لنمط حياة المرأة، وإهتماماتها: ما إذا كانت تنتقل من العمل المكتبي إلى الإجتماعيات وحفلات المآدب وغيرها من المناسبات. مهما كانت شخصيتها، حضّرنا لها عدّة إختيارات يمكن أن تشبه شخصيتها.

ساعات الماس نسائية فاخرة



رغم تطوّر التكنولوجيا، لا تزال الساعات حاجة ضرورية، وليست مجرّد اكسسوار. الساعة هي جزء من لباسنا، وأناقتنا، وأنوثتنا. الساعات هي قطعة هامة من المجوهرات، ضرورية لإكتمال طلّتنا. وتتنوّع تشكيلة الساعات المعاصرة من الماركات الشهيرة إلى ساعات أقلّ ثمناً. ننصحك بإختيار ساعات بأشكال هندسية أو بحزام جلدي، أو مرصّعة بالأحجار الكريمة والكريستال المصنوعة من الذهب الأصفر أو الأبيض أو الوردي.

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ساعات الماس نسائية كاجوال

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بعض الساعات أقل شهرة وتكلفة مّما سبق، ولكنها ما زالت عالية الجودة وكلّها مرصعة بأجود أنواع الألماس الأصلية التي يصل وزنها إلى 0.1 قيراط مع 14 قيراط من الماس. هناك مجموعة واسعة التي يمكنك الاختيار من بينها لساعات الماس. ساعات من الذهب الكلاسيكي أو الفولاذ المقاوم للصدأ العادي أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو مزيج الذهب الأصفر أو ساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مطلي بالذهب أو البلاتين.



ساعات الماس نسائية للهدايا

بالنسبة للهدايا لأغلى الناس، الإختيار يجب أن يكون دقيقاً. ننصحك هنا بالساعات بالفولاذ المقاوم للصدأ والماس اللامع، مع خاصيّة المقاومة للماء طبعاً حتى 30 متر / 100 قدم. وهنا ننصحك بساعات من دار تيفاني التي تأسّست في مدينة نيويورك عام 1837 باسم "متجر للأدوات المكتبية والسلع الفاخرة"، حيث بدأت الساعة تحتفظ بمكانة خاصة في تاريخ صناعة الساعات. كما ننصحك بساعة مزيّنة بزخرفة الكاميليا المطليّة بالذهب الأبيض والماس عيار 18 قيراط - إصدار متوسط من دار شانيل التي تجمع بين أفضل ما في الإبداع والتصميم من فرنسا مع أعلى مستوى من الخبرة السويسرية في صناعة الساعات. تجدر الإشارة أنّه لمعرفة ساعات شانيل الأصلية، ينبغي لهذه الساعات أن تحتفظ ببعض الوزن، خاصة الساعات المعدنية، بسبب المواد عالية الجودة التي تتضمنها. كما ننصحك بالنظر إلى التاريخ والساعة. ساعات شانيل لها تواريخ فقط في وضع عمودي على وجه الساعة. إذا كانت أفقية، فربما لا تكون ساعة شانيل أصلية.