أسرار جمال النجمة شاكيرا... البساطة أولاً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - انطلقت شهرة النجمة شاكيرا في عام 2001، ومنذ ذلك الحين لم تُعرف النجمة بغنائها وعزفها ورقصها فقط، إنما شدت الانتباه ببساطة إطلالاتها التي ترتكز على المكياج الطبيعي وتسريحة شعرها الكيرلي العفوية وبشرتها المتوردة والشابة رغم أنها تبلغ الـ43 عاماً. واحتفاءً بمسيرتها المهنية البالغة 20 عاماً، نقدم لك في هذا المقال، أبرز أسرار جمال النجمة شاكيرا.



تسريحة الكيرلي العفوية



منذ بداية حياتها الفنية، لا تزال النجمة شاكيرا تعتمد تسريحة الشعر الكيرلي العفوية في معظم إطلالاتها، هي المعروفة بشعرها الأشقر الطويل، التي تقوم أحياناً بتعديل لونه قليلاً وتلوينه لكن ضمن نطاق تدرجات الأشقر. وتحافظ شاكيرا على صحة شعرها من خلال الابتعاد عن أدوات تصفيف الشعر الساخنة، فهي تستبدلها بملاقط ودبابيس الشعر، حيث تلف شعرها به وتتركه حتى صباح اليوم التالي، فتحصل على تسريحة شعر كيرلي عفوية وطبيعية.

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المكياج الطبيعي

المكياج الطبيعي



الى جانب تسريحة الشعر الكيرلي العفوية، غالباً ما تعتمد النجمة شاكيرا، المكياج الطبيعي جداً أو ما يُعرف بمكياج اللامكياج، الذي يقتصر على طبقات عدة من الماسكرا، وأحمر الشفاه القريب الى لون البشرة، والقليل من البلاش الوردي الذي يمنحها وجهاً مشرقاً ومتوهجاً بشكل طبيعي. علماً أنها نادراً ما تستخدم تقنيتي الهايلايت والكونتورينغ رغم رواجهما بشكل كبير بين النجمات.



أحمر الشفاه الزهري

أحمر الشفاه الزهري



نظراً الى عشقها للمكياج اللامكياج، غالباً ما تعتمد النجمة شاكيرا أحمر الشفاه باللون الزهري الناعم واللامع. فهو يتناغم مع لون بشرتها ويمنحها مظهراً أنثوياً جذاباً. علماً أن النجمة شاكيرا نادراً ما تستخدم الروج بالألوان الداكنة والقوية والفاقعة.

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هايلايت الشعر

هايلايت الشعر



لا يمكن الحديث عن شعر النجمة شاكيرا من دون ذكر هايلايت الشعر، فهي دائماً ما تعتمده بنغمات الأحمر الداكن، أو البلاتين، أو البني العسلي. ومؤخراً، اعتمدت الهايلايت باللون البني الدافئ، مع احتفاظها بجذور شعرها الفاتحة.



تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة الشعر نصف المرفوع



الى جانب تسريحة الكيرلي العفوية، عُرفت النجمة شاكيرا بتسريحات الشعر نصف المرفوع، لا سيما تسريحة الشعر المستقيم نصف المرفوع الى جانب ضفيرة الشعر الناعمة الملفوفة حول الشعر.

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