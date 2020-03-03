طريقة مكياج العزاء.. وأهم النصائح لتطبيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - مكياج العزاء، قد يبدو غريبًا هذا المصطلح بما ينطوي عليه من تناقض، لكن مهلًا، ما المانع في إخفاء شحوب الوجه بما يتناغم مع هيبة المناسبة الأليمة.. فمعظم النساء حريصات على إطلالاتهنّ الجمالية حتى في أحلك الظروف وأكثر المناسبات حزنًا.

ويعتمد مكياج العزاء على خطوات بسيطة، ولكنها دقيقة جداً. والقاعدة الأهم التي لا يجب تخطيها وهي بمثابة خط يُحظَر تجاوزُه هي: "اخفاء عيوب البشرة وشحوب الوجه دون إبراز المكياج"، وهذا ما يميّز مكياج العزاء عن غيره من المكياجات ، ويسمّيه البعض مكياج اللامكياج، أي أن تضعي بعض اللمسات التي تبرز ملامحكِ دون أن يبرز للعيان أنكِ تضعين مكياجاً، بل يبدو على الأغلب أنه جمالٌ طبيعيّ.

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خطوات مكياج العزاء

مكياج العزاء

قومي بترطيب بشرتكِ بالمنتج الذي اعتدتي استخدامه. ضعي خافي العيوب تحت عينيكِ لاخفاء الهالات السوداء. ضعي الهايلايتر على البقع الداكنة في وجهكِ أو إذا كان لديكِ بثور أو ندوب. ضعي كريم الأساس "الفونديشن الأقرب للون بشرتكِ الطبيعي، وحاولي تغطية البشرة بطريقة تكون خفيفة جدًا. استخدمي ظلال العيون اللحمية أو اللون البصلي الذي يعطي انعكاساً جميلاً للعينين. ضعي ماسكرا، ولكن يجب ألا تكثف وتطول الرموش بشكل خيالي، تبرزها فقط. قومي بتعبئة الحاجب بشكل خفيف، دون رسمه، ثم قومي بتمشيطه. من الأفضل عدم اعتماد أحمر شفاه ولكن إذا رغبتِ بذلك يمكنكِ اعتماد اللون الزهري الطبيعي والأقرب إلى شفاهكِ وابتعدي عن أحمر الشفاه اللامع قدر الإمكان. ضعي أحمر الخدود الوردي والخالي من اللمعان، قومي يتوزيعه بواسطة الفرشاة الكبيرة من منتصف الوجنتين باتجاه الأذن بحركة دائرية.

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نصائح لـ مكياج العزاء

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مكياج العزاء



اعتني بتنظيف وجهك وترطيبه، مما يساعدك في تطبيق كريم أساس مناسب و موزع على بشرتك بشكل طبيعي.

احرصي أن يكون كريم أساس من النوع السائل ليعطي مظهرا طبيعيا ومناسبا لوجهك

تجنّبي قلم الكحل الأسود في رسم العين، بل تجنّبي رسم العينين من الأصل.

تجنّبي استخدام قلم محدّد الشفاه بل اكتفي بلون أحمر الشفاه الوردي.

ابتعدي عن اللمعة قدر الإمكان واعتمدي جميع المستحضرات المطفية.

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