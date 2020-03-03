هل صحيح أن زيت الخروع يجعل الرموش كثيفة وطويلة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - لقد أثبت زيت الخروع قدرة كبيرة على تطويل الشعر وترطيبه بدرجة عالية، لكن ماذا عن الرموش؟ لا سيما أن استخدامه في تطويل الرموش شائع جداً بين النساء، لكن ما مدى فعالية زيت الخروع في تطويل الرموش على أرض الواقع، وهل يؤثر سلباً على الرموش ومنطقة العين بشكل عام؟ انطلاقاً من هذه التساؤلات، سنقدم لك معلومات وافرة عن فوائد زيت الخروع في تطويل الرموش وكيفية استخدامه.



هل يجعل زيت الخروع رموشك تنمو وتصبح كثيفة؟

زيت الخروع يجعل رموشك تنمو



يؤكد الاختصاصيون أن زيت الخروع يعمل على ترطيب الرموش ويجعلها أكثر طولاً وكثافةً، كما يحمي الرموش من التكسر، مما يجعلها أكثر نمواً وصحةً. وبالتالي، فإن المواظبة على تطبيقه على الرموش يمنحك رموشاً طويلة وكثيفة ونظرات ساحرة.

تابعي المزيد: ماسكات التفاح لنضارة البشرة



هل زيت الخروع آمن على الرموش؟

زيت الخروع آمن على الرموش



بشكل عام، زيت الخروع هو مادة آمنة على الرموش، ولكن يجب توخي الحذر كثيراً عند تطبيقه، وذلك لتجنب ملامسته العينين، لأنه قد يسبب لهما الحساسية أو الاحمرار، أو تهيجاً في مقلة العين. لكن عموماً، قومي باختبار زيت الخروع قبل استخدامه، من خلال وضعه على الرقبة أسفل الأذن، فإذا لم تعاني من أي حساسية، يكون بإمكانك اسخدامه على الرموش.

Advertisements



كيفية تطبيق زيت الخروع على الرموش

تطبيق زيت الخروع على الرموش



إذا كنت ترغبين في تطبيق زيت الخروع على الرموش والإفادة من خصائصه في تطويل الرموش، إليك الطريقة الفضلى لاستخدامه: طبقي بواسطة فرشاة صغيرة مناسبة القليل من زيت الخروع على طول خط الرموش العلوية والسفلية، وذلك قبل الخلود الى النوم. اتركي زيت الخروع على رموشك طوال الليل، وفي الصباح شطفي وجهك بالماء الدافئ.



هل زيت الخروع أفضل من سيروم تطويل الرموش؟

زيت الخروع أفضل من سيروم تطويل الرموش



نظراً الى قدرته الكبيرة على تطويل الرموش وجعلها أكثر كثافةً، بإمكانك استخدام زيت الخروع على الرموش بديلاً عن سيروم تطويل الرموش، إذا لم تكن لديك أي حساسية عليه. وواظبي على استخدامه مرة واحدة يومياً حتى الحصول على النتائج المرضية. لكن احرصي على اختيار أنواع زيت الخروع ذات الجودة العالية لضمان أفضل النتائج.

تابعي المزيد: خلطات طبيعية لمحاربة بقع الشيخوخة