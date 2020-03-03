خلطات طبيعية لترطيب الشعر قبل ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - أجواء الربيع أصبحت تدق أبوابها، ومع الوقت ستبدأ الحرارة بالارتفاع رويدًا، وبالتالي سنحتاج لاهتمام مضاعف بالشعر، الذي يتأثر بشكل كبير بالحرارة، وأفضل حل هو اعتماد الماسكات والوصفات الطبيعية لـ ترطيب الشعر قبل الربيع.



زيت الزيتون وزيت الجوجوبا والعسل

جربي زيت الزيتون وزيت الجوجوبا والعسل



- ملعقة كبيرة ثوم

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة زيت جوجوبا

- ملعقة كبيرة عسل



طريقة تحضير الماسك:

تُخلط المكونات مع بعضها، واتركيها على شعرك لمدة 20 دقيقة.

كرري هذا الماسك كلما شعرت بجفاف شعرك، للحصول على شعر صحي وناعم.

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خليط زيت الصبار وبياض البيض

زيت الصبار وبياض البيض



مكونات الخليط:

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الصبار

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- بياض بيضة



طريقة تحضير الخليط:

تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.

اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.

كرري العملية أكثر من مرة شهريًا.

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خليط والأفوكادو والزبادي

خليط والأفوكادو والزبادي



مكونات الخليط:

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا

- نصف حبة أفوكادو مهروسة

- ربع كوب زبادي



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على شعرك لمدة 30 دقيقة أو أكثر، مع وضع غطاء الشعر البلاستيكي، لنتيجة أفضل.

بعد مرور الوقت اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، وكرري العملية مرة أسبوعيًا للحصول على شعر ناعم وكثيف.

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