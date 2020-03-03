أفضل عطر رومانسي نسائي مثير ومغرٍ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - عطر المرأة أكبر شبيه لها ولشخصيتها، وهو المسؤول المباشر عن إظهار أنوثتها وجعلها تبدو أكثر جاذبية ونسوية. العطور قد تكون حيوية، منعشة، ورومانسية شفافة، نظرًا لأن خيارات العطور ذاتية للغاية، فقد يكون من الصعب العثور على الرائحة الصحيحة - سواء كنت تشترينها لنفسك أو لامرأة خاصة في حياتك؛ حيث يلعب ذوقك مع خليط شخصيتك دورًا كبيرًا في ذلك. ولا تزال بعض العطور مغرية أكثر من غيرها، ورومانسية أكثر من غيرها. فما هو أفضل عطر نسائي رومانسي؟

أمور يجب مراعاتها عند تفكيرك في شراء العطر

العطور المغرية تكون مع نغمات المسك



قبل الرومانسية، مطلوب بعض الإثارة والإغراء. وقد أثبت خبراء العطور نظريات عدّة في هذا الخصوص، بعضها يفيد أنّ العديد من العطور المغرية لها نغمات المسك. لماذا؟ لأنّ المسك والجنس يسيران جنبًا إلى جنب مثل الحصان والعربة. في الجسم البشري، في حالته الطبيعية، رائحة المسكي تصبح أكثر وضوحًا أثناء الإثارة. وكقاعدة عامة، تميل العطور المغرية إلى أن تكون أثقل قليلًا من العطور الأخرى. في حين أن أي عطر يمكن أن يكون مثيرًا في ظل الظروف المناسبة، إلا أن الروائح الحمضية الخفيفة تميل إلى أن تكون رياضية أكثر منها مثيرة. وتتغلب علينا كنساء فكرة الإغراء، عندما نقترب من شخص ما، فنحن نريد أن يكون العطر مغريًا دون الاعتراف العلني بذلك. العطر الصحيح، عندما يقترن بفيرومونات المرأة، يمكن أن يكون مغريًا بشكل لا يصدق. بالطبع، من المهم أن تضعي رائحة يمكن أن تستمر طوال اليوم. بنهاية الأمر، لا أحد يريد أن ينفق المال فقط لتتلاشى رائحته بعد بضع ساعات. لذلك، ننصحك بهذه العطور وعن تجربة.

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Giorgio Armani Code Eau de Parfum Splash Women

Giorgio Armani

تشمل روائح عطر Giorgio Armani Code Eau de Parfum Splash Women البرتقال والزنجبيل والياسمين والفانيليا. رائحته تستمر طويلًا. هذا العطر موجود في السوق منذ سنوات، لكننا لا نزال نحبه. إنّه كلاسيكي لا ينفد أبدًا – ويكفي أنّه يحمل توقيع عملاق الموضة. اسم أرماني وحده ذاكرة تخزين يقلّ نظيرها في العطور الأخرى.

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Coco Mademoiselle Eau De Parfum Spray

Coco Mademoiselle

هناك أسماء قليلة أكثر مرادفة للأزياء والموضة والجمال، مثلCoco Chanel ، لذلك فليس من المستغرب أن نجد Coco Mademoiselle Eau De Parfum Spray 3.4 من المفضلين لدينا. هنا عطر كلاسيكي آخر، ولكن هنا ما نحب. رائحة الحمضيات من البرتقال والجريب فروت والليتشي تمنح هذا العطر رائحة فاتحة وطازجة عند تطبيقها لأول مرة. وتضفي الروائح الجذابة على الباتشولي ونجيل الهند طابعًا مثيرًا ورومانسيًا. هذا العطر يكلف أكثر من متوسط العطور، لكنه أيضًا ذو رائحة باهظة الثمن وسيجعل أي امرأة ترتديها تشعر بأنها نجمة. الأموال التي ستنفقينها ستؤتي ثمارها؛ لأنّ هذه الرائحة تدوم بسهولة طوال اليوم.

My Insolence by Guerlain

Guerlain

دارغارلين متميّزة بالعطور، لكن اختيارنا يقع على Eau De Toilette Spray 3.4-Ounces. فيه أزهار اللوز والياسمين والتوت بحيث تصنع مزيجًا كلاسيكيًا لرائحة زهرية تنبعث منه رائحة طيبة لأي شخص تقريبًا. ترتكز الروائح للفواكه على مكونات حبوب التونكا والفانيليا والبتشولي التي تمنحها ميزة مغرية. عطر يدوم طويلًا يجعلك تتمتعين برائحة رائعة طوال اليوم. هذا العطر خاص؛ إنّه مثير دون نهاية، ولا يزال أنثويًا بدرجة كافية ليتم وضعه في العمل أو مع العائلة.