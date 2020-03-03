كيف أعرف البروتين الأصلي للشعر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:41 مساءً - علاج البروتين الأصلي هو علاج فريد من نوعه يمكن أن يغير من عمر شعرك، فهو يساعد على تنعيم وتغليف الشعر، ويقضي على الشعر المجعد، ويخلق ملمسًا فاخرًا ولامعًا. مزيج مبتكر من الكيراتين والبروتينات الأخرى، بما في ذلك الكافيار والكشمير وفول الصويا والقمح والحرير والأرز، مع الأحماض الأمينية، بالإضافة إلى الكولاجين وزيت الأرغان، مما يجعل هذه الخلطة فعاّلة ومغذية للغاية، حيث يمكنك غسل شعرك في اليوم نفسه دون الحاجة إلى الانتظار لمدة 3 أو 4 أيام. مع علاج البروتين الأصلي، ستحصلين على شعر صحي مستقيم وسلس مع مكونات طبيعية 100 ٪.

هل يساعد البروتين نمو الشعر؟

الكيراتين أساس للشعر



يساعد البروتين في نظامك الغذائي الجسم على إنتاج الكيراتين، وهو عنصر أساسي في بنية الشعر. عندما يضعف الكيراتين، تكون خيوط الشعر أكثر عرضة للكسر. لتغذية الشعر مع البروتين، اتبعي نظامًا غذائيًا يتضمن بروتينًا عالي الجودة. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يجب أن تحصل النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 31 و 50 عامًا على 5 أونصات من البروتين، ويمكن أن تحصل النساء الأصغر سنًا ما بين 19 و 30 عامًا على 5 ونصف أونصات. فيما يتعلق بالعلاقة بين نمو البروتين والشعر، يوضح اختصاصي التغذية العالمي Joy Bauer: "البروتين ضروري لنمو جميع الخلايا، بما في ذلك خلايا الشعر." ويضيف: تّعتبر الأسماك وغيرها من البروتينات البحرية مفيدة بشكل خاص لنمو الشعر لأنها تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية (EFAs) وفيتامين B3 (النياسين)، وكذلك الحديد والمعادن والزنك. لذلك ننصحك بإضافة مكمّل لنمو الشعر بمزيج ثبت سريريًا من المستخلصات البحرية والفيتامينات والمعادن.

تابعي المزيد: حضري بروتين الشعر قبل زفافك في المنزل

بروتين لنمو الشعر

علاج البروتين يقوي الشعر

يُساء فهم علاجات البروتين لتعزيز نمو الشعر الصحي. من المنطقي الافتراض أنّ الشعر مصنوع من البروتينات (الكيراتين)، لذا، فإنّ تطبيق علاجات البروتين الموضعية سيساعد في تقوية الشعر. اتباع نظام غذائي غني بالبروتين أو مكمّل كامل لنمو الشعر هو الطريقة الوحيدة لتغذية خيوط الشعر مع البروتين من الداخل. ومع ذلك، قد تساعد علاجات البروتين الموضعية لتزيين الشعر على حماية وتقوية الشعر من الخارج.

Advertisements

تابعي المزيد: تسريحات كيرلي ناعمه بأسلوب النجمات

علاجات البروتين الأصلي للشعر

بروتين الحرير ينعّم الشعر.