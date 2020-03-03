فيديو.. توبة فاشونيستا كويتية.. غدير سلطان: مش هبين وشي تاني

أثارت الفاشونيستا الكويتية غدير سلطان، الجدل مؤخرا، بنشرها مقطع فيديو تتحدث فيه عن التوبة، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات".

ولم يظهر وجه "غدير" في الفيديو، حيث تحدثت بصوتها فقط، وقالت إنها كانت دوما في حيرة بين أن تعتزل كل وسائل التواصل الاجتماعي والشهرة، وبين الإلحاح المستمر على أن تبث جديدها.

وقبل هذا الفيديو بعدة دقائق كانت غدير، التي يتابعها نحو مليون ونصف عبر إنستجرام، قد نشرت "ستوريز"، من صالون التجميل الخاص بها، لتعلن عنه وعن خدماته سواء للشعر أو المكياج.

ورغم بثها فيديو التوبة وإعلانها أنها لن تظهر بوجهها مرة أخرى إلا أنها لم تحذف تلك القصص من إنستجرام.

Advertisements

وكتبت في تعليقها على الفيديو: "يا رب يثبتني، يا رب يهديني ويهديكم، لازم نصحى شوية، وصلاتنا لا نقطعها، وقرآننا لا نهجره، ولا ننسى رب العالمين، الله عم ياخد أرواح دون أثر، هذا وقت الصحوة".

وبثت غدير مقطع مصور لبيتها الأنيق وقالت إن هذا البيت لم يجلب لها السعادة، "والله كا هادا ما يجب السعادة، السعادة مو بالفلوس مو بالبيت، السعادة عند القريب من رب العالمين بس".

وأضافت: "من هاللحظة، أنا بتوب، وما بطلع وجهي نهائيا بعد، لأن انا من الداخل مش سعيدة، التعليقات اني حلوة وهكذا ما عندي سعادة، لذا قررت أن هذه اللحظة هي الصحوة، وما بطلع وجهي، هافيدكم بأشياء ونصائح ولكن شيء غلط يأثر على حياة أي حد فيكم لا مش هعمل كده".

ووصفت غدير قرارها: "أحلى قرار اخذته بحياتي"، وبعد دقائق من نشر تلك المقاطع المصورة عبر "سناب شات"، نشرت صورة عبر إنستجرام، كتبت فيها: "سيستجيب ما دمت تؤمن بأنه سيستجيب".