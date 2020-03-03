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كشف الفنان أحمد فهمي، عن عدم إجادته الدبلوماسية في تعاملاته الحياتية.
وقال فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه شخص واضح وصريح ولا يحب اللف والدوران، مضيفاً أنه يفاجيء مثلاً بتحذير البعض له من إعلانه لانتمائه الكروي، ومع ذلك فهو يفتخر بكونه "أهلاوي"، ويتشرف بتشجيعه للقلعة الحمراء.
وأوضح أن البعض حذر زوجته النجمة هنا الزاهد منه، قائلين: "خلي بالك، أصل فهمي كان متجوز وبتاع بنات"، وبعدها حدثته في هذه الجزئية ليرد عليها قائلاً: "محدش قالك إنك متجوزة أبوتريكة يعني"، متابعاً: "أنا مشاكلي واضحة ومفيش حد هيعرف يمسك عليّ حاجة".
يذكر أن فهمي مشغول حالياً بتصوير دوره في مسلسل "تيمون وبومبا"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشاركه البطولة النجم أكرم حسني، وهو من إخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي لـ هنا الزاهد: محدش قالك إنك متجوزة أبو تريكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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