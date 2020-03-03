أيتن عامر: مش قادرة أخبي.. نفسي أغني

استعادت الفنانة أيتن عامر، ذكريات طفولتها خلال فترة الدراسة وبخاصة المرحلة الابتدائية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة لها داخل استديو للغناء.

ونشرت تعليقا مع الصورة: "وأنا في المدرسة كان عندي مدرسة موسيقى اسمها مس سمر، أثرت فيا بشكل كبير، علمتني العزف على كل الآلات الموسيقية وأولها كان الأوكورديون معإانه كان أكبر مني أصلا، كنت وقتها في تالتة ابتدائي وكنت بمشي طابور المدرسة كله، وكنت كل يوم أنا اللي بعزف النشيد الوطني وموسيقى التمارين، ولما كان حد من الشباب بتوع الدرامز يغيب أو بيتأخر كانت مس سمر بتمسك الأوكورديون وأنا كنت بستلم الدرامز".

وذكرت أيتن، في منشورها، النشاطات المتعددة التي كانت تمارسها خلال المدرسة، مضيفة: "ده غير اني كنت بطلة حفلات المدرسة من أول فقرة الشعر الفرنساوي لحد استعراض الحب ناداني لحكيم".

وأشارت إلى دور معلمتها العظيم في حبها للغناء، قائلةً: "حببتني في الغنا جدا لدرجة ان كان فعلا حلمي أكون مطربة واعمل أغاني حلوة، وفعلا لما كبرت وقبل ما أمثل مضيت مع شركة إنتاج أغاني ونفذت أغنيتين، بس قبل ما ننزلهم كنت ابتديت تمثيل وحسّيت ان موهبتي كممثلة أكبر كتير من الغنا، والحمد لله نجحت".

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وعن طموحاتها وأحلامها في الوقت الحالي، قالت أيتن: "دلوقتي في حاجة جوايا مش قادرة اخبيها أكتر من كده، أنا نفسي اعمل أغاني حلوة، ومش قادرة أنفذ الخطوة دي بصراحة".

يشار إلى أن أيتن عامر، كانت قد شاركت خلال شهر رمضان الماضي، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، وحمزة ‏العيلي، ‏من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏