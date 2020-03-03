بقرصي أسبرين.. هذه هي الطريقة الصحيحة لغسل الممبار والكرشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أثار طريقة قدمتها بعض السيدات على الجروبات الخاصة بهن على "فيسبوك" لغسل الممبار في "غسالة الملابس الأتوماتيك"، تفاعلًا وغضبًا بين الأطباء لما تسببه هذه الطريقة من أضرار بالغة.

الطبيبة شيرين على زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، كشفت في جروبها التوعوي "جت في اللقمة"، المخاطر الكبيرة لهذه الطريقة.

وقالت: "الكارثة الصحية الأولى لمن تعتقد أن تنظيف الممبار بالغسالة سيخلصها من الفضلات والقاذورات والمخاط الموجود به، لكن هذه الفضلات تستقر تحت مروحة الغسالة مهما نظفتها، ما يعد مصدرًا للتلوث الميكروبي".

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وأضافت "زكي" أن الكارثة الصحية الثانية أن تعلق متبقيات الصابون في الغسالة في الأجزاء المختفية تحت المروحة تختلط بالممبار عندما يتم استعمالها مرة أخرى ما قد يسبب تسممًا بمواد كيماوية".

الطريقة الصحية لتنظيف الممبار:

- أسهل تنظيف للكرشة والممبار، هو تدفئة ماء ووضع قرص أو قرصين أسبرين فيها، ثم نقع الكرشة أو الممبار من 5 إلى 10 دقائق، فتذوب الطبقة المخاطية المبطنة لهما ويسهل إزالتها بأقل مجهود.

وذكرت أن السر يكمن في أن الأسبرين يحتوي على حمض السالسليك الذي له تأثير تآكلي ومذيب للغشاء المخاطي، لذلك ينصح الأطباء بعدم تناول الأسبرين على معدة خالية لتجنب الإصابة بقرح المعدة.