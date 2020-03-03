صور.. بطلة "حريم السلطان" تظهر بجاكيت محمد رمضان

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي، بطلة مسلسل"حريم السلطان"، والمعروفة عربيا باسم "السلطانة هويام"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور الجديدة لها، بعدسة المصور الفوتوغرافي "jesuslaurean"، أثناء تواجدها في مدينة أنجلوس، لإقامة عدد من جلسات التصوير لإحدى المجلات.

وظهرت مريم بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جاكيت أسود مزين بالتطريزات التي تشبه الريش على منطقة الكتف، باللون الذهبي، ونسقت معه جيبة باللون الذهبي أيضا، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، بالإضافة للماكياج الذي أضاف لمسات ساحرة لإطلالتها.

لم تكن الفنانة التركية الأولى التي تظهر بهذه الإطلالة، فقد سبقها الفنان المصري محمد رمضان، حيث ظهر بنفس تصميم الجاكيت التي ارتدته خلال الفيديو كليب "السلطان"، الذي طرحه، وحققت الأغنية أكثر من 10 ملايين و735 آلاف مشاهدة، منذ طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، يوم 26 أكتوبر الماضي 2019.

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وكان رمضان قد صور الأغنية في مراكش بالمغرب مع المخرج حسام الحسيني، الذي سبق وتعاون معه في كليب "الملك" و"انساي".

مريم أوزَرْلي، ممثلة تركية ولدت في مدينة كاسل في ألمانيا، حيث بدأت نشاطها في مجال التمثيل سنة 2002 إلا أنها لم تحظى بالشهرة المطلوبة إلا بعد أدائها لدور السلطانة هويام في مسلسل القرن العظيم المعروف بـ"حريم السلطان"، في الوطن العربي.