نانسي عجرم بإطلالة ساحرة.. "ملكة جمال لبنان وبدون مكياج"

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة لها بإطلالة رياضة، ودون مكياج.
وظهرت "عجرم"، بشعر انسيابي، متخلية عن مساحيق التجميل، مع ارتدائها ملابس رياضية زرقاء اللون، دون أكمام، معلقة باللغة الإنجليزية: "تمارين الصباح هي الأفضل".
رواد "سوشيال ميديا" لـ نانسي عجرم: ملكة جمال لبنان
وخلال 30 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يزيد على 100 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال لبنان"، و"ما أحلاكي بدون مكياج" و"نسيتي موضوع القضية".
قضية القتيل السوري بـ فيلا نانسي عجرم
كانت فيلا الفنانة نانسي عجرم، بلبنان، قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد اللاجئين السوريين ويدعى محمد حسن موسى، بغرض السرقة.
ودخل محمد موسى المنزل حاملا مسدسه، وتمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بالدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل المقتحم على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية، وفقا لرواية أسرة "عجرم".
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