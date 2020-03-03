الامارات | تحذير مضاعف لمرضى "السكري".. أكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مضاعف لمرضى "السكري".. أكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الجمعية الألمانية للسكري من أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاسيما الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مصاحبة للسكري أو مترتبة عليه، مثل مشكلات الدورة الدموية والأعضاء التي لحقت بها أضرار كالكُلى.

وأوضحت الجمعية أنه في حال إصابة هؤلاء الأشخاص بفيروس كورونا، فإن المرض يتخذ لديهم مساراً شديداً يهدد حياتهم.

ولتجنب هذه المخاطر، شددت الجمعية على ضرورة الحرص على ضبط مستوى السكر بالدم، مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة؛ إذ ينبغي غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل منتظم، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع وظهر اليد أيضاً، فضلاً عن تجنب التجمعات البشرية قدر المستطاع.

وتجب استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، الذي تتمثل أعراضه في آلام بالحلق والحمى والسعال والرشح والصداع والإعياء الشديد وآلام الأطراف ومشكلات التنفس مثل قِصر النفس.