الامارات | فنان كويتي يشتري كمامة «فندي» بسعر صادم ويثير الجدل

شكرا لقرائتكم خبر عن فنان كويتي يشتري كمامة «فندي» بسعر صادم ويثير الجدل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي «هاشتاق» للفنان الكويتي عيسى المرزوق، الذي اشترى كمامة ماركة «فندي» بسعر 270 دولاراً (نحو 1000 درهم). واستعرض المرزوقي كمامته، عبر حسابه على «سناب شات»، ليثير موجة من الانتقادات. وأشار الفنان إلى أن الكمامة بحاجة إلى بعض التعديلات، لتتناسب مع حجم وجهه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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