كيم كارداشيان تحتضن صيحة اللاتكس في باريس ضمن تشكيلات الأزياء

أعلنت دور الأزياء العالمية عن اتجاهات الموضة لعام 2020 من خلال أسابيع الموضة للربيع والصيف التي تمت في نهاية عام 2019، بالإضافة إلى موضة خريف وشتاء 2020 عن طريق أسابيع الموضة التي تحدث فعالياتها حاليا في عواصم الموضة العالمية كنيويورك وباريس وميلانو.وبرزت موضة اللاتكس بشكلٍ كبير ضمن تشكيلات الأزياء الجديدة، والتي بدأت مؤثرات الموضة والنجمات باحتضانها، أمثال نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة "كيم كارداشيان".

ففي يوم السبت الماضي، سافرت كيم كارداشيان مع زوجها مصمم الأزياء ومغني الراب العالمي "كانيه ويست"، بالإضافة إلى ابنتها الكبرى "نورث"، وشقيقتها كورتني كارداشيان وابنتها بينيلوبي، إلى مدينة الأضواء في فرنسا، وذلك من أجل حضور فعاليات أسبوع باريس للموضة.

وفور وصولها البلد الأوروبي، خطفت كيم الأضواء بخزانة أزياءها التي سيطرت عليها صيحة اللاتكس، ففي يوم الأحد، شوهدت وهي تحتضن هذه الصيحة ببدلة لاتكس لامعة بلون الكراميل، بينما كانت تحضر قداس يوم الأحد في كنيسة Theatre des Bouffes du Nord، والتي يقيمها زوجها كانيه ويست.

تألفت البدلة من قطعتين وهما بنطال ضيق وبليزر جاء بعقدة جانبية وقُفازات مطابقة، وحملت كيم حقيبة كلاتش مخملية باللونين البيج والبني، وانتعلت صندلا مكشوفا.

جاءت بدلة كيم بتوقيع علامة بالمان، وهي جديدة للغاية؛ إذ أطلقها المصمم على مدرجات مجموعة خريف وشتاء 2020.

يبدو أن كيم عشقت صيحة اللاتكس، وذلك لأنها بعد إطلالتها الأولى، غردت عبر حسابها في موقع تويتر قائلة: "إطلالتان لاتكس إضافيتان آتيتان، وقد آتي بهما طوال الليل".

وبالفعل، خلعت كيم بدلة لاتكس الكراميل واستبدلتها بأخرى بلون الشوكولاتة، جاءت بستايل بليزر البدلات، واحتضنت صيحة الأكتاف الضخمة، وارتدت قفازات لاتكس مطابقة، بينما لم تغير تسريحة شعرها بذيل الحصان الخلفية الطويلة، وجاءت البدلة الثانية بتوقيع المصمم بالمان أيضا.

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ومن الكراميل والشوكولاتة إلى الوردي، بدّلت كيم بدلتها بأخرى لونها وردي داكن، جاء تصميمها مشابها للأولى، وفي هذه المرة انتعلت كعبا عاليا شفافا، واستغنت عن تسريحة ذيل الحصان بالمنسدل المستقيم، وذلك عندما ذهبت العائلة إلى مدينة الملاهي القريبة من برج إيفل.

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