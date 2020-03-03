تحذير من إضافات الأغذية: تهددك بالبدانة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من خطورة إضافات الأغذية على الصحة؛ حيث إنها تتسبب في إبطاء عملية الأيض، ومن ثم ترفع خطر الإصابة بالبدانة.

وأوضحت الجمعية أن إضافات الأغذية تتمثل مهمتها في إطالة مدة الصلاحية أو تحسين المذاق أو الإقلال من السكر، مثل الجلوتامات ومواد التحلية ومادة AGE.

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وتعمل مادة الجلوتامات، التي تختبيء تحت اسم E620، على زيادة الشهية وتأخير تأثير الشبع، وبالتالي يتناول المرء المزيد من الطعام، في حين تتسبب مواد التحلية في تحفيز الشهية تجاه السكر الحقيقي، ما يؤثر بالسلب على مستوى الأنسولين بالجسم.

أما مادة AGE فتعزز حدوث التهابات بالجسم وتؤثر بالسلب على إنتاج الكولاجين، ما يمهد الطريق للإصابة بالتجاعيد والسيلوليت.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي الإكثار من تناول الأغذية الطازجة والإقلال من الأغذية المصنعة قدر الإمكان، مع مراعاة إلقاء نظرة فاحصة على عبوات الأغذية وتجنب الأصناف، التي تحتوي على هذه الإضافات، إن أمكن.