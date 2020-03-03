رغم تخرجها في "سياسة واقتصاد".. "إسراء" تتجه للوحات الفنية: "باعمل اللي بحبه"

رغم التحاقها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكنها لم تتغافل عن موهبتها الفنية في الرسم، إسراء وجيه، تمكنت من تحويل الأشياء البسيطة، إلى لوحات فنية جميلة، تخطف الأنظار.

على مدار 4 سنوات، كانت إسراء وجيه، تحلم بتطوير موهبتها، وهو ما حققته بعد التخرج، ظلت تبحث حتى وجدت قسم حر داخل كلية الفنون الجميلة، فدرست فيه بنظام "الكورس المكثف" لمدة ثلاثة أشهر: "كانت أسعد فترة فى حياتى، حسيت ساعتها إنى عايشة وباعمل الحاجة اللى باحبها".

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تتذكر "إسراء"، حين كانت طفلة فى المرحلة الابتدائية، وكان لديها شغف بحب الرسم وتقليد الصور، لم تنساه حتى بعد التحاقها وتخرجها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعبر "يوتيوب"، أشبعت رغبتها فى التعلم دون أن تتوقع أن تكبر موهبتها، وتشارك بها فى معارض: "نجحت إلى حد ما، وأخدت خبرة لا بأس بها فى مجال الفن التشكيلى".

التنازل عن كل ما فُرض عليها مقابل الشعور بالسعادة وتعزيز موهبتها، وفعل كل ما تحب، هو القرار الذى اتخذته "إسراء"، حتى تكون بعيدة عن أى عمل روتينى، يقتل طاقتها الإبداعية حسب وصفها.

ولفتت إلى أنها تعمل حالياً مدرسة رسم فى حضانة، تعلم الصغار الرسم والمشغولات والديكورات: "باعمل كمان ديكورات حفلات، ولسه بادئة أشتغل فى الاكسسوارات، وشغل الهاند ميد، وأكيد هاعمل حاجات تانية فى المستقبل، نفسى نبطل ندخل كليات، ونتعلم وفقاً لكذبة كليات القمة، ياريت نتعلم اللى بنحبه علشان نلاقى نفسنا ونتبسط".