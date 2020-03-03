أسباب مرض العين الوردية وأعراضه

دائما في حالة التقلبات الجوية وتغيير الفصول ما يشعر البعض باحمرار العين أو تحولها إلى اللون الوردي وهو ما يعرف طبيًا باسم بمرض العين الوردية أو "التهاب الملتحمة".

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مرض العين الوردية، وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض مرض العين الوردية أو التهاب الملتحمة

احمرار في إحدى العينين أو كلتيهما

حكةً في إحدى العينين أو كلتيهما

الإحساس بوجود رمل في إحدى العينين أو كلتيهما

قد تمنعك الإفرازات التي تكوِّن قشرة أثناء الليل في إحدى عينيك أو كلتيهما من فتح عينيك في الصباح

الدموع

متى تزور الطبيب؟

توجد حالات خطيرة للعين يمكن أن تسبب احمرار العين، قد تُسبِّب هذه الحالة ألمًا في العين، وإحساسًا بشيء دخل في عينيك (الإحساس بأجسام غريبة)، وتَغَيُّم الرؤية، وحساسية الضوء، ولذلك اطلب الرعاية العاجلة إن لاحظت هذه الأعراض.

كما يجب على الذين يرتدون العدسات اللاصقة التوقف عن ارتدائها عند بداية ظهور أعراض العين الوردية، إذا لم تتحسن الأعراض من اثنتي عشرة ساعة إلى أربع وعشرين ساعة، فحدِّد موعدًا مع طبيب العيون الخاص بك للتأكد من عدم وجود عدوى خطيرة لها علاقة بالعدسات اللاصقة.

أسباب مرض العين الوردية أو التهاب الملتحمة

الفيروسات

البكتيريا

أنواع الحساسية

تطاير رذاذ كيماوي في العين

دخول شيء غريب في العين

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عند الأطفال حديثي الولادة، بسبب انسداد القنوات الدمعية

عوامل الخطر

التعرض لشيء تصاب منه بالحساسية (التهاب الملتحمة التحسسي)

التعرض لشخص مُصاب بنوع فيروسي أو بكتيري لالتهاب الملتحمة

استخدام العدسات اللاصقة، خاصةً العدسات التي يتم ارتداؤها لفترة طويلة

مضاعفات في حال الإصابة بمرض العين الوردية أو التهاب الملتحمة

يمكن أن تسبِّب العين الوردية التهابًا في القرنية، والذي يُمكن أن يُؤثِّر على الرؤية عند كلٍّ من الأطفال والبالغين.

وقد يُقلِّل من خطر حدوث المضاعفات، قيام طبيبكَ بالتقييم الفوري والعلاج السريع لكلٍّ من ألم العين، والشعور بأن شيئًا ما عالق بعينيك كالإحساس بجسم غريب، ومدى تَغَيُّم الرؤية أو حساسية الضوء لديكَ.

الوقاية من مرض العين الوردية أو التهاب الملتحمة

لا تلمسْ عينيكَ بيديك.

اغسل يديك باستمرار.

استخدمْ مِنشفة نظيفة ومِنشفة يوميًّا.

لا تشارك المناشف.

غيِّر وسائدكَ كثيرًا.

تخلَّصي من مستحضرات التجميل الخاصة بالعين مثل المسكرة.

لا تشاركي مستحضرات تجميل العيون أو عناصر العناية الشخصية بالعين.