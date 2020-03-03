يعتبر الكولاجين أكثر البروتينات وفرة بشكلٍ طبيعي في الجسم، حيث يشكّل 30% من كامل الجسم و75% من الجلد، إلّا أنّه ومع التقدّم في العمر يقلّ إنتاجه في الجسم، مما يؤثر سلباً على جسم الإنسان. وإليك فوائد وأضرار الكولاجين، وفقًا لموقع "هيلث لاين" الطبي. فوائد الكولاجين فوائد الكولاجين للجسم - يحسّن الدورة الدموية - يعزّز التئام الجروح - يحدّ من آلام التهاب المفاصل. فوائد الكولاجين للشعر - يساعد الكولاجين على نمو الشعر عن طريق محاربته للجذور الحرة التي تؤثر في ملمس الشعر ونموه. - يعطي الشعر نعومة ولمعاناً رائعاً، كما أنه يساعد على إطالة الشعر، وعلاج الشعر الخفيف والهش. - يقي ويخفف من ظهور الشعر الأبيض في الشعر، وذلك عن طريق تطبيق الكولاجين بشكل مباشر على فروة الرأس. Advertisements - يجعل الشعر الأبيض يبدو بلون أغمق وأقل جفافاً، ويعالج الكولاجين الشعر الجاف والخشن، وينشط الدورة الدموية في الشعر. - يعالج الشعر المتضرر من الصبغة والتمليس. أضرار حبوب الكولاجين على الجسم - الإمساك - اضطراب نبضات القلب - آلام العظام. - الشعور بمرارة الفم -الحساسية - التقيؤ - الإرهاق بشكل عام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوائد وأضرار الكولاجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.