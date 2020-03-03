تعرف على أمراض الأوعية الدموية في القدم

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تعتبر أمراض الأوعية الدموية في القدم هو اضطراب بالدورة الدموية التي تسبب ضيق بالشرايين في الأطراف، ما ينتج عنها "تصلب الشرايين"، حيث تتراكم لويحات دهنية في الشريان وتحد من تدفق الدم والأكسجين إلى الأعضاء والأطراف، ومع تطور نمو اللويحات، قد تتطور الجلطات وتمنع الشريان تماما من تدفق الدم وهذا يمكن أن يؤدي إلى الألم والتعب بالساق.
وإليكم كل ما لا تعرفه عن أمراض الأوعية الدموية في القدم.
أعراض أمراض الأوعية الدموية في القدم
وفقًا لموقع "مايو كلينك" الطبي، تتمثل الأعراض في التالي:
الشعور بتشنج مؤلم في الورك أو الوركين أو الفخذين بعد المشي أو صعود الدرج
تخدير في القدم
تنميل القدم
برودة في أسفل الساق أو القدم.
تقرحات في أصابع القدم أو الساقين
تغيير في لون الساقين
فقدان شعر الساق أو القدم أو نمو الشعر ببطء
الشعور بنبض ضعيف في الساقين أو القدمين
ضعف الانتصاب عند الرجال.
أسباب أمراض الأوعية الدموية في القدم
التدخين
داء السكري
السمنة
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع الكوليسترول
التقدم في العمر
وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض
طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية
أما طرق الوقاية فأوضحها الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري، والتي جاءت على النحو التالي:
تجنب التدخين
السيطرة على نسبة السكر في الدم.
ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا، خمس مرات في الأسبوع.
الحفاظ على خفض الكولسترول.
الحفاظ على نسبة ضغط الدم.
تناول نظام غذائي صحي منخفض في الدهون المشبعة الحفاظ على وزن صحي.
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