قدم الشيف هشام السيد، طريقة عمل شوربة مشروم، وذلك من خلال برنامجه "شبكة وصناة"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل شوربة مشروم مشروم زبدة دقيق لبن كريمة طهي مكعب مرقة Advertisements ثوم بودرة بصل بودرة بقدونس طريقة عمل شوربة مشروم تسخن الزبدة والزيت على النار ثم يضاف المشروم. تضاف التوابل والكريمة وملعقة من الدقيق وتقلب. تضاف المرقة والحليب. تزين بالبقدونس.

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