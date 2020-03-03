هذا ما تحتاجه بشرتك أثناء الصيام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن الصيام يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يعمل على إنقاص الوزن ويساعد الجسم على طرد السموم، إلا أنه يؤثر بالسلب على جمال البشرة؛ حيث إنه يؤدي إلى جفاف وتهيج البشرة وظهور شوائب بها.

لذا تنصح "هاوت.دي" باستعمال كريمات ترطيب تحتوي على الألو فيرا من أجل تهدئة البشرة وترطيبها، في حين يمكن مواجهة الشوائب من خلال التنظيف المكثف، وذلك بواسطة مستحضرات التنظيف والتقشير والتونيك، التي تعمل على تضييق مسام البشرة.

كما أن حمامات الأملاح القاعدية والحمامات التبادلية (ساخن/بارد) تعمل على تنشيط سريان الدم، ما يمنح البشرة مظهرا ورديا يشع نضارة وحيوية.