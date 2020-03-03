في يوم ميلادها الـ70.. لماذا غضبت درية أحمد من ابنتها سهير رمزي؟

ظهرت على شاشات السينما وهى بعمرها السادس، من خلال فيلم "صحيفة سوابق"، عملت مضيفة ثم عارضة للأزياء، صُنفت ضمن فنانات الإغراء، كانت حلمًا لكثير من الشباب، خلال فترة السبعينيات، هى الفنانة سهير رمزي، ابنة الفنانة درية أحمد.

ويتزامن اليوم 3 مارس، يوم ميلاد الفنانة سهير رمزي، الـ70، ويُقدم "هُن" لقطات من حياتها والمواقف التي جمعتها بوالدتها الفنانة درية أحمد، خلال السطور التالية.

رفضت الإنجاب بسبب حبها لوالدتها

سهير رمزى كشفت فى تصريحات لها، خلال استضافتها ببرنامج "100 سؤال"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، على قناة الحياة الفضائية، أن والدتها درية أحمد غضبت منها بشدة، بعد علمها بإجهاض نفسها أكثر من مرة، مؤكدة أنها أقدمت على هذا الفعل، بسبب عدم رغبتها في أن يأتى طفل يشارك والدتها في حبها لها.

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غضب درية أحمد من ابنتها سهير رمزي

وأضافت سهير رمزي، أن درية أحمد خاصمتها، مشيرة إلى أنها أقدمت على الإجهاض خلال زواجها من أحد الأشخاص، ولم تقم بذلك مع باقي أزواجها، لافتة إلى أن الله عوضها بزوج آخر أسعدها، واعترفت بندمها على هذا الفعل لأنها جريمة تود أن يسامحها الله عليها.

سهير رمزي عن وفاة والدتها: موت أمي موتني

وكانت دخلت سهير رمزي، في نوبة من البكاء على الهواء، في مارس من العام الماضي، عقب سماعها مقطعا غنائيا لوالدتها الفنانة درية أحمد في أحد الأفلام، قائلة: "موت أمي موتني، أنا عايشة دلوقتي عشان فيا روح، لكن مفيش أي طعم لحياتي بعد وفاة والدتي الله يرحمها".

وأضافت "رمزي"، خلال حوارها في برنامج "تحت السيطرة"، المذاع عبر قناة "النهار"، أنها عانت من المتاعب كثيرًا بعد وفاة والدتها، وظلت وحيدة، وأوضحت أن والديها انفصلا في الشهر السادس أثناء حملها.