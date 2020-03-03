طريقة عمل تارت المكسرات والكراميل

حضري لعائلتك اليوم، حلو تارت المكسرات والكراميل، بطريقة الشيف نرمين هنو، واستمتعوا سويًا بالمذاق اللذيذ.

وإليكِ خطوات تحضيره في المنزل، بأقل المجهود والتكلفة.

مكونات تارت المكسرات والكراميل

مكسرات مشكلة

جرام جلوكوز

سكر

زبدة

كريمة

نصف ملعقة صغيرة ملح

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ماء مثلج

طريقة تحضير تارت المكسرات والكراميل

اخلطي المكونات الجافة في العجانة بالبداية، مع الحرص على وضع نصف كمية الزبدة، والملح، حتى يصبح القوام رملي.

ضيفي الماء بالتدريج، وقلبي جيدًا.

افردي الخليط في صنية التارت، وادخليه الفرن حتى تنضج.

أثناء نضج التارت، حضري الحشو عن طريق خلط السكر والجلوكوز على النار، حتى يذوب السكر ويتكرمل، ثم تضاف المكسرات وتقلب حتى تصبح ذهبية اللون.

تصب الحشوة الساخنة على التارت عقب تبريده.

تضاف الكريمة الكثيفة على الوجه.