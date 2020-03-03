رغم رعب العالم.. 5 فوائد للمرأة من انتشار فيروس كورونا

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حالة من الذعر تسود العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابة بالمرض، وسط قلق الأسر والأفراد على حالتهم الصحية، في ظل عدم اكتشاف علاج نهائي وفعال لذلك المرض.
في المقابل، ذكر موقع "ياهو"، عددا من الفوائد والإيجابيات للسيدات، من انتشار فيروس كورونا.
جوزك هيفضل في البيت
بسبب تفشي الفيروس، قرر العديد من الأسر فرض "حجر صحي اختياري" بنفسهم، من خلال مكوثهم في المنازل، خاصة الرجال، الذين يقضون معظم وقتهم خارج المنزل بصحبة الأصدقاء في المقاهي أو النوادي الرياضية أو السهرات في الأماكن العامة.
عمل المرأة من المنزل
بسبب انتشار الفيروس، بات من المتاح للمرأة طلب العمل من المنزل دون الخروج، والتواصل عبر الإنترنت من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، ما يتيح لها وقتا أكبر للاعتناء بأسرتها.
إعادة العادات العائلية
يمكن أن يساعد جلوس العائلة في المنزل على إحياء العادات الأسرية التي تندثر بسبب انشغال أفراد الأسرة، مثل مشاهدة التلفاز سويا، والتجمع حول مائدة الطعام، والمناقشة في الأمور الشخصية والعائلية.
فرصة لتثقيف الأطفال
في ظل خوف الأمهات من إرسال أبنائهن إلى المدارس والأندية، تبدأ السيدات في البحث عن حلول بديلة لتسليتهم، من خلال مشاهدتهم مسلسلات ترفيهة وتثقفية في آن واحد، فضلا عن تفرغها لمتابعة تصرفاتهم.
فرصة ذهبية لخسارة الوزن
رصد الموقع الأمريكي، زيادة تحميل تطبيقات الصحة واللياقة، التي تساعدك على خسارة الوزن وممارسة التمارين الرياضية في المنزل بسهولة، في ظل التواجد لفترات أطول داخل المنزل.
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