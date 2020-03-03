طريقة عمل الماكياج في المنزل

كشفت خبيرة التجميل هبة الششتاوى أنه يمكنك عمل مكياج بسيط وكامل وراقي في المنزل وبأقل كمية مكياج ويحافظ على نضارة وصحة البشرة. وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج "هي وبس"، مع الإعلامية "رضوى الشربيني"، أن هناك عناصر أساسية، وحل مثالي لتفتيح ونضارة وجهك وخاصة إذا كان المكون طبيعي، وسنعرض لك ذلك في السطور التالية. مكونات الماكياج في المنزل علبة واحدة من كريم الجليسويد علبة واحدة من كريم الجلسرين السائل علبة صغيرة من الفازلين زيت زيتون زيت الخروع زيت اللوز الحلو ملعقتان من مسحوق الكركم نصف كوب من ماء الورد ملعقة من النشا Advertisements كوب من الماء طريقة تحضير الماكياج في المنزل - قومي بغلي النشا مع الماء للحصول على مزيج مثل الجيلاتين. - إخلطي باقي المكونات سويا وضعيها على جيلاتين النشا بعد أن يبرد. - قومي بخلط المقادير سويا لتحصل على كمية كبيرة من الكريم. - إحفظيه في وعاء زجاجي بالثلاجة لمدة 12 ساعة. طريقة الاستخدام - ضع الكمية المناسبة من الكريم على وجهك وافركيه بطبقة سميكة لمدة 5 دقائق. - اتركيه علي الوجه لمدة 20 دقيقة. - اغسليه بالماء الفاتر. - طبقيه مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة جيدة.

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