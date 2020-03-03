في الأندية والحدائق.. فرقة "بنات وبس" تحتفل بعيد الأم: "بنرقص ونغني مع بعض"

"بنات وبس"، فرقة فنية شبابية، تتجول بين محافظات مصر المختلفة، تقيم الحفلات التنكرية، وفقرات الرقص الاستعراضي، وذلك احتفالًا بعيد الأم، في الحدائق والأندية، تقيم حفلاتها لمشاركة الأمهات الاحتفال وسط أبنائهن، وتقدم لهن الهدايا.

تتمتع الفرقة، بخبرة واحترافية فى تقديم الفقرات الفنية والغنائية بشكل منظم وجذاب: "حبّينا يكون احتفالنا السنة دى مع كل أم مختلف، ونسيب لهم ذكرى وبصمة يفتكروها"، بحسب شيماء محمد، مسؤولة الفرقة، التى تتكون من 8 فتيات، لكل منهن موهبتها المميزة: "فيه اللى بتغنى، واللى بتقدم رقص شرقى، واللى بتعمل عروض استعراضية، وده أكتر حاجة كنت حريصة عليها، واحنا بنظم ونكون فرقتنا، علشان نقدم فن متكامل ومختلف، نقدر نسعد به الناس".

تقدم الفرقة عروضها فى الحدائق والأندية، ومراكز الشباب، وتكون خاصة بالسيدات وأبنائهن: "الحفلة بيكون لها خصوصية تامة، كل أم معاها أولادها، أيا كان عددهم، وكلنا بنقوم نرقص ونغنى مع بعض، سواء إحنا أو الأمهات والأولاد".

خلال الاحتفالية، تشارك كل أم بتقديم كلمة أمام باقى الحاضرات: "بنسيبهم يعبّروا عن كل اللى جوه قلوبهم ويقولوا أى حاجة فى اللحظة دى، المشاعر بتكون صافية وصادقة جداً، ودى من أكتر الفرص اللى كتير منهم بيستنوها علشان يفضفضوا".