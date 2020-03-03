تعتبر كيكة الجبنة والجزر، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين وبخاصةٍ الأطفال، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل كيكة الجبنة والجزر، على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي". مقادير كيكة الجبنة والجزر 3 أكواب دقيق رشة ملح حبة البركة نصف كوب زيت لبن ملعقة كبيرة سكر Advertisements 4 بيضات 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة جبنة شيدر مبشورة جبنة كوبايات قشطة جزر مبشور باكو بيكنج بودر طريقة تحضير كيكة الجبنة والجزر - ضعي البيض مع الزيت واللبن والجزر والجبنة الشيدر والكوبايات والسكر واللبن البودرة وحبة البركة. - أضيفي الدقيق والملح والبيكنج بودر. - ضعي الخليط فى صينية وضعيها في الفرن حتى تمام النضج ثم اتركيها لتبرد وقطعيها وقدميها.

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