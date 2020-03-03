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أرز معمر بالسكر

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يعتبر طجن الأرز المعمر من الأطباق الشهية لما لها من مذاق حلو ومختلف عن الأرز الطبيعي، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير الأرز المعمر بالسكر للشيف شربيني.

مقادير أرز معمر بالسكر

أرز

لبن

ماء

زبدة

سكر

فواكه مجففة

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زبيب

مكسرات

طريقة تحضير أرز معمر بالسكر

ضعي حلة على النار فيها أرز ومكسرات وفواكه مجففة

 قلبيها قليلا ثم ضيفي الماء

إغلي اللبن مع السكر

سخني الطاجن وهو فارغ في الفرن، ثم ضعي الأرز وصبي عليه اللبن المغلي وأدخليه الفرن

قدميه ساخنا أو باردا

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