يعتبر طجن الأرز المعمر من الأطباق الشهية لما لها من مذاق حلو ومختلف عن الأرز الطبيعي، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير الأرز المعمر بالسكر للشيف شربيني. مقادير أرز معمر بالسكر أرز لبن ماء زبدة سكر فواكه مجففة Advertisements زبيب مكسرات طريقة تحضير أرز معمر بالسكر ضعي حلة على النار فيها أرز ومكسرات وفواكه مجففة قلبيها قليلا ثم ضيفي الماء إغلي اللبن مع السكر سخني الطاجن وهو فارغ في الفرن، ثم ضعي الأرز وصبي عليه اللبن المغلي وأدخليه الفرن قدميه ساخنا أو باردا

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