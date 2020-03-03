أبرزها شوربة العدس.. 5 وجبات صحية يمكن تناولها عند العشاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
يعتاد بعض الأشخاص على تناول الأطعمة الدسمة في وجبة العشاء، ثم الخلود إلى النوم مباشرة، ما يعرضهم لخطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك، والانتفاخ، والغازات، فضلًا عن زيادة الوزن.
في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الوجبات الصحية التي يمكن تناولها عند العشاء، وفقًا لموقعي "BBC food" و" Health line".. للمزيد اضغط هنا
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