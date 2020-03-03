يرقصان سويا.. علا رشدي تحتفل بعيد ميلاد ابنها

شاركت الفنانة علا رشدي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو يجمعها بابنها احتفالًا بعيد ميلاده.

واستخدمت "علا"، تطبيق "تيك توك" في الفيديو، الذي جمعها بابنها، وهما يرقصان على بعض المؤثرات الصوتية، معلقة عليه: "النهاردة عيد ميلاد دوزي حبيبي الجميل الهادي مع إنه متألق في الفيديو ده".

وتلقت "علا"، تعليقات متابعيها الذين تفاعلوا معها على الفيديو: "كل سنة وأنت شقاوة كدا، ومطلع عين بابا وماما" "العيلة الفرفوشة رزق"، "ربنا يخليكم لبعض".

يُذكر أن علا رشدي، متزوجة من أحمد داوود، منذ عام 2010، وأنجبت منه "آدم" و"ميلا".