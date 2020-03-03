فيديو.. تنمرت بهما بسبب كورونا.. فلسطينية تعتدي على يابانيتين

حالة من الخوف والذعر، يعيشها العالم أجمع، بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي واقعة جديدة بسبب الفيروس، تعدت امرأة فلسطينية على مواطنتين يابانيتين، مقيمتان في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد وصلة من التنمر ضدهما، بكلمات "كورونا.. كورونا".

وفي مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظ اعتداء الفلطسطينية على المواطنتين اليابانيتين، اللتين تقيمان في مدينة رام الله منذ عدة سنوات، تعملان في مؤسسة يابانية مختصة بمشروعات دعم الشعب الفلسطيني.

ووفقا للناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي أرزيقات، بحثت إدارة المباحث العامة بشرطة المحافظة، وتحرت لتحديد هوية المشتبه بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليها، وأكدت توقيف المشتبه بها، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

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وسجلت اليابانيتان مقطع فيديو، شرحتا فيه ما حدث، حيث تنمرت الفلسطينية على اليابانيتين بكلمات "كورونا، كورونا"، وحينما اعترضت إحداهما، وشرعت في تصويرها، انقضت عليها المواطنة الفلسطينية، وهمت بالتعدي عليها.

وصرحت وزارة الداخلية الفلسطينية، بأن الاعتداء على اليابانيتين عمل لا يمثل الفلسطينيين، واستنكر العميد الدكتور غسان نمر الحادث، وأكد أنه تصرف فردي، لا يمثل أخلاق وتقاليد الشعب الفلسطيني وثقافته، ولا يمثل عاداته في احترام ضيوف فلسطين.

وأشار إلى أن أي تصرف من هذا النوع، سيجري التعامل معه في إطار القانون، ودعا الشعب الفلسطيني، إلى نبذ هذه الممارسات ومحاربتها، من خلال تعزيز ثقافة حماية المقيمين الأجانب والضيوف.

ولفت نمر إلى الأدوار المهمة التي يقوم بها المتضامنون الأجانب في نصرة القضية الفلسطينية، مؤكدا على أن الحكومة، تضع جميع إمكاناتها لرعايتهم، والسهر على أمنهم.