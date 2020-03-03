الامارات | توليد الكهرباء من أمواج البحر في اسكتلندا

شكرا لقرائتكم خبر عن توليد الكهرباء من أمواج البحر في اسكتلندا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت شركة الخدمات البحرية «مالين رينيوابلس»، ومقرها اسكتلندا، على عقد بقيمة 1.29 مليون دولار، لتوفير محول طاقة أمواج يزن 50 طناً، مصمم لتحويل حركة البحر إلى كهرباء.
وستُنشئ شركة مالين رينيوابلس نسخة بنصف حجم الجهاز، يطلق عليها اسم «أرخميدس ويفزوينج»، لصالح شركة «إيه دبليو إس أوشن إنرجي» المحدودة.
ووصفت «إيه دبليو إس» التقنية بأنها «عوامة طاقة الأمواج المغمورة، التي تتفاعل مع تغيرات ضغط الماء في قاع البحر، والناجمة عن الموجات العابرة»، ويُستخدم فيها مولد الدفع المباشر، لتحويل هذه الحركة إلى كهرباء.
جاء تمويل جهاز «ويفزوينغ» من برنامج المحول الجديد لطاقة الأمواج، التابع لهيئة ويف إنرجي اسكوتلاند؛ هيئة تطوير التقنية التي أنشأتها الحكومة الاسكتلندية عام 2014، لتسهيل تطوير طاقة الأمواج. ووصف الاتحاد الأوروبي «طاقة المحيطات» بالوفيرة والمتجددة. وتضم اسكتلندا شركات ومشروعات عدة، تسعى لتسخير هذا النوع من الطاقة.
وأعلنت شركة نوفا إنوفيشن (مقرها إدنبره) في ديسمبر 2019، عن حصولها على تصريح لتطوير مشروع في خليج فوندي في نوفا سكوشا بكندا، وسيركب 15 مولداً لتيارات المد والجزر بحلول عام 2023، وسينتج المشروع طاقة كهربائية تكفي لتشغيل 600 منزل؛ وفقاً للشركة.
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