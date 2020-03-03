شكرا لقرائتكم خبر عن شعراء من 4 دول عربية في الحلقة 11 من شاعر المليون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم ثالثة حلقات المرحلة الثانية من برنامج «شاعر المليون» في موسمه التاسع، بمشاركة ستة شعراء من أربع دول عربية (الإمارات والسعودية والكويت والعراق). وسيشارك في الحلقة كل من: محمد البندر المطیري ومطرب بن دحيم العتيبي وراكان بن وليد الراشد من السعودية، وحمدة المر من الإمارات، ومحمد حسين الشمري من العراق، وحمد المويزري الرشيدي من الكويت، والذين سيقدمون روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شعراء من 4 دول عربية في الحلقة 11 من شاعر المليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.