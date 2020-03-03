الامارات | أفراح الكثيري والبادي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكثيري والبادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عمرعبدالله بن مهري الكثيري، حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله محمود إلى كريمة المرحوم سالم خلفان سعيد البادي، وذلك في صالة أعراس اليحر بمدينة العين، وحضر الحفل، مسلم بن حم العامري وأبناؤه، ومحمد بن ركاض وأبناؤه، ومسؤولون، وجمع من المدعوين، ولفيف من الأهل، وتخللت الحفل عروض فنية مستوحاة من التراث الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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